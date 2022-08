Amerikaanse inflatie lager dan verwacht

Op jaarbasis nam de inflatie in juli toe met 8,5 procent. Dat is minder dan de 9,1 procent die in juni nog werd opgetekend - de grootste toename in vier decennia.

Ten opzichte van juni bleven de consumptieprijzen in juli onveranderd. Vooral de dalende brandstof- en energieprijzen compenseerden daarbij prijsstijgingen voor voeding en huisvesting. De voedingprijzen stegen met 10,9 procent op jaarbasis. Het gaat om de grootste sprong sinds 1979.

De Amerikaanse kerninflatie - zonder de volatiele prijzen van voeding en energie - bedroeg in juli 5,9 procent op jaarbasis en 0,3 procent ten opzichte van juni. Analisten van persbureau Bloomberg hadden gerekend op een totale inflatie van 8,7 procent en 0,2 procent op jaar- en maandbasis. De kerninflatie hadden ze op respectievelijk 6,1 en 0,5 procent geschat.

Wegens de hoge inflatie verhoogde de Amerikaanse centrale bank sinds maart al vier keer de rente, achtereenvolgens met 25, 50 en twee keer 75 basispunten. Nu de consumptieprijzen minder snel stijgen dan verwacht, kan dat de druk wegnemen bij de Federal Reserve om zijn agressief beleid voort te zetten.