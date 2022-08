Donald Trump weigert te antwoorden op vragen openbaar ministerie: “Slachtoffer van heksenjacht”

Donald Trump is woensdag ondervraagd door het openbaar ministerie in New York, maar heeft daarbij naar eigen zeggen “geweigerd om vragen te beantwoorden”. De voormalige president van de Verenigde Staten spreekt van een heksenjacht.

Hij is voor de zoveelste keer het slachtoffer van een heksenjacht, zo oordeelt Trump na zijn bezoek aan het openbaar ministerie in New York. Hij moest daar woensdag naar toe om uitleg te geven over zijn zakelijke praktijken, onder meer onder naam van The Trump Organization. De ondervraging kaderde in een onderzoek naar belastingontduiking.

Al in 2019 werden de belastingaangiftes van Trump opgevraagd, maar hij weigerde altijd om ze te delen. Dinsdag oordeelde een rechter in beroep dat hij dat toch moet doen, daarop liet de commissie in het Huis van Afgevaardigden laten weten dat ze de documenten onmiddellijk verwachten. Een nieuwe opdoffer voor de ex-president, die maandag ook al te maken kreeg met een huiszoeking door de FBI.

Naast Trump moeten ook zijn kinderen Donald Trump Jr. en Ivanka Trump in de zaak een verklaring afleggen. Op zijn eigen sociale netwerk Truth Social, waar hij berichtte over de afspraak bij de procureur-generaal, schrijft Trump dat zijn “geweldige bedrijf en ik van alle kanten worden aangevallen”.