Wanneer lust niet zomaar een pikant hapje is: welkom in de sekskliniek

Jeroen Rietbergen, formerly known als meneer Linda De Mol, moest erheen na het #metoo schandaal rond The Voice, maar ook gewone stervelingen trekken er binnen om af te kicken van hun verslaving aan seks. Onze vrouw sloot aan bij de sessies, en sprak met Vlaamse seksverslaafden.

Het afkickcentrum is gehuisvest tussen gewone gezinnen, in een Antwerpse straat. Veilig en beschut. Waarom? In Nova Vida wordt gepraat over de gedragsverslavingen die in het diepste putje van de taboesfeer huizen: seks- en pornoverslaving. Medeoprichtster Annemie De Loose (58) vertelt in de eerste aflevering van de sekskliniek hoe ze er zo’n zestig man begeleidt. “De verslaving is slechts een symptoom, meestal van trauma of bindingsproblematiek.”

Zijn eerste keer beleefde Sebastiaan* met een privédame, nadat hij haar nummer in de streekkrant vond. Sindsdien bleef hij afspraakjes boeken, voor de complimentjes, de bevestiging, de compagnie. Ook tijdens zijn huwelijk, ook nadat hij papa werd. Het werd een steeds zwaarder geheim, dat hij meer dan twintig jaar alleen droeg. Tot hij zijn laptop eens vergat dicht te klappen, en zijn vrouw zijn geheim op tafel smeet. “Ik ben haar daar nog steeds heel dankbaar voor.”

Niet iedereen die aanklopt bij Nova Vida worstelt met seks. Soms is het net het houden-van dat maar niet wilt lukken. Marijke*, een meisje van vijftig, is ‘relatie-afhankelijk’: pas wanneer ze weet dat er een lief zal thuiskomen, kan ze voort met haar dag. Dan is het leven weer oké. “Ik heb precies een partner nodig om een volledige ‘ik’ te zijn.” Als ze maar een beetje een ‘ik’ is, dan neemt de paniek het over.

Wanneer is het ongezond om een pornoster bij naam te kennen? De sympathieke Casper*, in de twintig en in herstel van een pornoverslaving, twijfelde ook lang. Tot hij liever op zijn slaapkamer bleef zitten dan mee te gaan voetballen met zijn makkers. En hij van de moord op Julie Van Espen hoorde.

Niet alleen wie seksverslaafd is, kan terecht in Nova Vida. Ook partners worden strikt betrokken in het traject, voor individuele of koppeltherapie. Zo ook Roos* (43). Terwijl zij uit huis was, scrolde haar Filip* heel de dag door expliciete filmpjes, op haar laptop. Het was zij die afgelopen winter in het midden van de nacht een mail stuurde naar het centrum: deze relatie houdt geen stand als er geen hulp komt. Sindsdien zoeken ze samen naar de liefde die er ooit was. “Veilig voel ik mij niet meer in zijn armen.”

Als ‘lust’ niet zomaar een pikant hapje is: dan is het beter om nièt te kijken, als je in de tram tegenover twee knappe kerels in ontbloot bovenlijf zit, weet Jolien. Ze is een charmante vrouw van 30, en seksverslaafd. Net als Harold, Mark, Pedro en Xavier. Alle vijf sloten ze zich aan bij de Anonieme Sexaholics, of de SA: een wereldwijde kring van lotgenoten. Wij mochten er in deze laatste aflevering (uitzonderlijk) mee aan tafel zitten. “Ik ben geen degoutante mens, maar een zieke mens.”