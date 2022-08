Wij hebben prins Laurent, maar dit zijn de enfants terribles in andere Europese koningshuizen

Wij hebben prins Laurent, maar ook andere koningshuizen herbergen enfants terribles. Zoon, dochter of zus van de koning, zo goed als zeker nooit op de troon, maar wel prominent deel van de koninklijke familie. Dit zijn de zwarte schapen in de royale stal.

De succesvolste handballer van Spanje. De droomman van prinses Cristina (57). De geliefde vader van vier. De ideale schoonzoon van koning Juan Carlos. Iñaki Urdangarin was het allemaal. Tot de halve Belg na zijn sportcarrière de zakenwereld inging en hij toch niet zo perfect bleek te zijn. Van het paleis naar de gevangenis: Iñaki viel van zijn voetstuk en sleurde de koninklijke familie mee in zijn val. En toen verscheen die ene foto met een andere vrouw. Dit allemaal in de eerste aflevering van de zwarte schapen van de troon.

Kan ze ooit wél goed doen voor de buitenwereld? De Noorse prinses Märtha Louise ligt al haar leven lang onder vuur. Vanaf de wieg, gelooft ze, omdat ze geboren werd als meisje. De koningsdochter wordt gek verklaard, omdat ze beweert te kunnen praten met engelen en geesten. In de tweede aflevering van de zomerreeks wordt duidelijk hoe ze valt op foute mannen, en ze gaat nu zelfs trouwen met een omstreden sjamaan die Gwyneth Paltrow onder zijn volgers mag rekenen.

Dat Max Verstappen straks weer een thuiswedstrijd rijdt op het circuit van Zandvoort, is de verdienste van de Nederlandse prins Bernhard junior (52). De ambitieuze neef van koning Willem-Alexander haalde na 36 jaar eigenhandig de Formule 1 weer naar Nederland. Aflevering drie behandelt het prestigeproject van de zakenprins die maar niet begrijpt waarom zijn reputatie zo besmeurd is.

Bewonderd om haar elegantie en gevoel voor stijl, maar vooral bekritiseerd om haar jetsetleven in Florida. Prinses Madeleine (40) is het meest besproken lid van de Zweedse koninklijke familie. Haar populariteit heeft een historisch laagtepunt bereikt. Ze krijgt een dotatie, maar wordt verweten werkschuw te zijn, een verwend nest dat op kosten van de belastingbetaler leeft. Het snobistische imago van haar echtgenoot doet er ook geen goed aan. Maar hij heeft tenminste geen strafblad, zoals haar eerste liefje.

Iedereen in het kleine Groothertogdom Luxemburg wéét ervan, maar iedereen zwijgt erover: het turbulente liefdesleven van prins Louis. De zoon van groothertog Henri was een jonge, ongehuwde vader die zijn rechten op de troon opgaf voor het huwelijksgeluk. Na een vechtscheiding was hij klaar om een tweede keer te trouwen. Maar plots werd die verloving afgebroken. Lees er alles over in de laatste aflevering van ‘de zwarte schapen van de troon’.