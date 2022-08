Diepenbekenaar haalt uit met wapenstok aan parking van Sint-Trudoziekenhuis

Een 47-jarige Diepenbekenaar die met een wapenstok uithaalde aan de parking van het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden is veroordeeld tot 15 maanden cel met uitstel. Het zinde de man niet dat zijn voorganger er te lang over deed om de slagboom te openen.

De feiten dateren van 30 mei dit jaar in Sint-Truiden. Het slachtoffer zat in zijn wagen en had problemen om de slagboom aan de parking om deze te openen. Uiteindelijk zette hij zich aan de kant, maat het potje bij de Diepenbekenaar was toen al lang overgekookt. De dader ging verhalen halen en greep daarbij naar de wapenstok in zijn achterzak. Hij deelde enkele klappen uit. Met dank aan verklaringen van getuigen, door camerabeelden en het controleren van zijn nummerplaat kon de politie de dader snel klissen. Aanvankelijk verklaarde de veertiger dat het slachtoffer hem had uitgedaagd, maar van die uitleg bleek niets te kloppen. Bovendien speelde nog eens in zijn nadeel dat hij eerder al zes veroordelingen voor slagen en verwondingen opliep.

Relatiebreuk

Uiteindelijk bleek dat de Diepenbekenaar met het korte lontje zich niet kon beheersen na een relatiebreuk. “Na een relatie van elf jaar was er die breuk. Dagelijks zorgde hij voor zijn dochter. Hij voelde zich lichamelijk niet in orde en kwam uit het ziekenhuis waarna de feiten gebeurd zijn. Het kan iedereen overkomen dat het eens te veel wordt”, probeerde zijn advocaat nog. “Het had niet mogen gebeuren. Ik verloor de pedalen nadat ik twee zware operaties had ondergaan. Ik was de slagboom gepasseerd en had geen reden om terug te keren”, verontschuldigde de dader zich. De rechter legde hem woensdag in de Hasseltse rechtbank 15 maanden cel met uitstel op. Om aan die voorwaarden te voldoet, moet hij het slachtoffer vergoeden en een behandeling voor zijn agressieproblematiek volgen. Aan het slachtoffer is hij een schadevergoeding van 250 euro verschuldigd.