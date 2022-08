Mens sana in corpore sano. De Romeinen wisten het al en tot op heden is het een motto waar menigeen aan vasthoudt. Ons lichaam en ons mentale welzijn zijn innig met elkaar verbonden, zoveel is zeker. Maar tot op welke hoogte? In welke mate kan zoiets als een simpele stretchsessie ervoor zorgen dat we ons beter in ons vel en ons hoofd voelen? Wij vroegen het aan kinesitherapeut Anneleen Maris.