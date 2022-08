Cel voor Perenaar die jarenlang stiefdochtertje verkrachtte: “Getekend voor de rest van haar leven”

De verdachte zit in de cel nadat de feiten op 16 december vorig jaar aan het licht kwamen. “Ik heb de verkeerde liefde gegeven”, zei de Perenaar op zijn proces. Meermaals liet hij zijn tranen de vrije loop. Het was de moeder van het slachtoffertje die naar de politie stapte. Ze stelde zich vragen bij het afwijkend gedrag van haar dochter die sukkelde met haar seksualiteit. Toen de moeder haar vroeg of ze al seks had gehad met een overbuur, brak het meisje en vertelde alles over haar stiefvader. De vrouw haalde de politie erbij waarna de man zich met een mes in de badkamer verschanste. Hij dreigde ermee om zichzelf van het leven te beroven. Uiteindelijk konden de hulpdiensten hem bedaren, waarna de veertiger bekentenissen aflegde.

Nachtmerries

“Een jong meisje is getekend voor de rest van haar leven. Het stoot me tegen de borst dat de beklaagde aanvankelijk de feiten minimaliseerde”, sprak het openbaar ministerie op het proces. Gedurende een viertal jaren vond het misbruik plaats. Het begon toen zij met haar moeder en stiefvader in bed kroop. De dader beweerde dat het initiatief van het slachtoffertje kwam. Waar het misbruik in het begin sporadisch was, evalueerde het naar dagelijks. Als de mama sliep, op de parking van het winkelcomplex, als de moeder werken was … Het was van deze gelegenheden dat de veertiger misbruik maakte. “Nooit heb ik haar gedwongen tot seks”, luidde zijn verklaring. Anderzijds besefte de man ook dat hij als volwassene in de fout was gegaan. Toen het meisje in het zesde leerjaar seksuele opvoeding kreeg, begon het haar te dagen dat haar situatie niet juist was.

Zelfmoordneigingen

Advocaat Raf Van Helden zei dat het meisje angstig is en zelfmoordneigingen heeft. “Haar leven is naar de kloten”, voegde haar vader daaraan toe. Het komt de aangehouden veertiger uit Peer op acht jaar cel te staan. Daarnaast speelt hij voor tien jaar zijn rechtbank kwijt en zal justitie na een vrijlating hem nog gedurende tien jaar van heel nabij volgen. Aan het meisje en haar familie is hij een voorlopig bedrag van 12.000 euro verschuldigd. De rechtbank stelde een gerechtsdeskundige aan die de schade moet begroten.