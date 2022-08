Tiener uit VS aangeklaagd voor abortus nadat Facebook privégesprekken deelt met politie

Een tiener uit Nebraska wordt strafrechtelijk vervolgd nadat de lokale politie toegang kreeg tot haar privéberichten op Facebook. Daaruit bleek dat de 17-jarige een abortus heeft ondergaan met hulp van haar moeder. Het gaat om een van de weinige bekende gevallen waarin Facebook informatie heeft doorgespeeld om de autoriteiten te helpen bij het vervolgen van een abortuszaak in de VS.

Begin juni waren de beschuldigingen tegen Jessica Burgess (41) en haar dochter Celeste Burgess (18) al niet min: het verbergen van de dood van een ander persoon, valse aangifte en het verbergen of achterlaten van een lichaam. Pas ongeveer een maand later, nadat onderzoekers privéberichten van de betrokkenen op Facebook hadden bekeken, voegden ze tegen moeder en dochter aanklachten wegens illegale abortus toe. De dochter, die nu 18 is, wordt op verzoek van de aanklager als een volwassene aangeklaagd.

The Journal Star citeerde rechtbankverslagen waarin Celeste Burgess aanvankelijk tegen de politie zei dat ze onverwachts in de douche was bevallen van haar doodgeboren baby. Met haar moeder had ze dan de foetus in een zak gedaan en waren ze ermee in een doos enkele kilometers naar het noorden van de stad gereden om het lichaampje daar te begraven.

Maar volgens verschillende Amerikaanse media ging de politie verder met het onderzoek nadat er een tip was binnengekomen via een vriendin van de tiener. Die zei dat ze had gezien hoe Celeste Burgess een abortuspil innam. Met een huiszoekingsbevel gericht aan Facebook kreeg de politie toegang tot de accounts van Celeste en Jessica Burgess. Uit hun privéberichten bleek dat de moeder haar dochter met de abortus had geholpen door haar abortuspillen en de gebruiksvoorschriften te bezorgen. Celeste zou op dat moment 23 weken zwanger geweest zijn. In Nebraska is het verboden om na 20 weken een abortus te ondergaan.

Brandwonden

In een van de Facebookberichten vertelt Jessica Burgess aan haar 17-jarige dochter dat ze abortuspillen voor haar heeft gehaald en geeft haar instructies hoe ze die moet innemen om de zwangerschap te beëindigen. Volgens rechtbankverslagen heeft de dochter het in de berichten over hoe ze niet kan wachten om het ‘ding’ uit haar lichaam te krijgen.

Volgens Politico vertoonde de foetus tekenen van ‘thermische wonden’, wat erop zou wijzen dat de foetus werd verbrand. Het artikel vermeldt ook dat de dochter in de Facebookberichten met haar moeder bevestigde dat de twee ‘het bewijsmateriaal naderhand zouden verbranden’.

Een woordvoerder van Facebook weigerde te praten over de details van deze zaak, maar het bedrijf zegt dat medewerkers ‘altijd elk overheidsverzoek nauwkeurig onderzoeken om er zeker van te zijn dat het rechtsgeldig is’, aldus de woordvoerder aan Politico. Facebook meldt ook dat het niet ingaat op verzoeken die het ongeldig of te breed vindt.

Het gaat om een van de weinige bekende gevallen waarin Facebook informatie heeft doorgespeeld om de autoriteiten te helpen bij het vervolgen van een abortuszaak na de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof in juni om Roe v. Wade te verwerpen.

Kort na de beslissing van het Hooggerechtshof in juni begonnen Facebook en Instagram onmiddellijk berichten te verwijderen waarin abortuspillen worden aangeboden aan vrouwen die er in hun staat mogelijk geen toegang toe hebben.