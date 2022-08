Alarmfase rood door droogte in Limburg

Limburg

Vanaf morgen geldt de risicocode rood voor natuurbranden in Limburg. Dat is de hoogst mogelijke risicocode. Reden hiervoor is uiteraard de aanhoudende droogte en de hittegolf tijdens de eerstvolgende dagen. Code rood betekent dat de brandtorens zoveel mogelijk bemand worden en dat er bij de hulpdiensten een sterk verhoogde waakzaamheid is. De afgelopen dagen kregen we in Limburg al af te rekenen met enkele kleinschalige brandjes. Een bezoek aan het bos is niet verboden, maar Natuur en Bos vraagt iedereen om het gezond verstand te gebruiken en niet te roken of geen vuur te maken in bossen en natuurgebieden.