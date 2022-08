Mislukte noodlanding: vliegtuigje crasht tegen pickup-truck op snelweg en schiet in brand

Het verkeer in de Amerikaanse stad Corona is dinsdag even ontsierd door een spectaculair ongeval. Een piloot probeerde een noodlanding te maken op de snelweg nadat het toestel met motorproblemen kampte. Dat liep helemaal verkeerd: het vliegtuigje crashte tegen een pickup-truck en schoot al snel in brand. Toch vielen er als bij wonder geen slachtoffers: zowel de twee personen in het vliegtuig als de passagiers in het voertuig bleven ongedeerd.