BINGETIP. Waarom het komische ‘Never Have I Ever’ op Netflix je toch doet uitkijken naar een nieuw schooljaar

Na twee seizoenen fantaseren en verliefde berichtjes neerpennen in haar dagboek heeft Devi Vishwakumar eindelijk haar droomkerel Paxton aan de haak geslagen. In seizoen drie van Never Have I Ever maakt het koppel ‘Daxton’ z’n debuut in de wandelgangen van de middelbare school. Tot verbazing van velen, waaronder Devi zelf. Ze komt er al snel achter dat samenzijn met de populairste jongen op school niet al je problemen oplost. Integendeel. Want wanneer is het juiste moment om voor de eerste keer seks te hebben? Hoe ga je om met internettrollen en ex-liefjes? En waarom kiest een hunk die geboren lijkt om langzaam uit de oceaan te lopen in een reclamespot voor een nerd als lief?

© LARA SOLANKI/NETFLIX

Ook in het derde seizoen van de komische Netflixreeks van Mindy Kaling (The Office) volgen we het coming-of-age verhaal van de Indisch-Amerikaanse tiener Devi die als eerstejaars plots haar vader verloor. Ze is intussen iets minder impulsief en maakt niet langer alleen maar slechte beslissingen, maar moet nog heel wat groeien alvorens ze in het vierde en laatste seizoen afstudeert. De elementen die de charmante sitcom zo populair en geliefd maakten, zijn gelukkig nog steeds van de partij. Zo mag tennislegende John McEnroe opnieuw commentaar leveren bij de afleveringen die elk een klein halfuur duren. Kaling speelt een sterke derde set en doet je midden augustus al uitkijken naar de start van het nieuwe schooljaar.(nco)

‘Never Have I Ever’, seizoen 3, vanaf nu op Netflix