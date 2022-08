Motor met hond scheurt over Grote Ring in Hasselt: bestuurder onder invloed van drugs

De politieploeg van LRH heeft dinsdag wel een heel opmerkelijke duozitter gespot op een motor die over de Hasseltse ring reed. De motorrijder had zijn hond voor op de brandstoftank zitten. De bestuurder bleek onder invloed van drugs. Hij kreeg meerdere boetes.

Tijdens die controle waren er snelheidsmetingen op de Herkenrodesingel. De radar stond later ook nog opgesteld langs de Kempische Steenweg en in Diepenbeek op de Universiteitslaan. Tijdens de snelheidsactie werden 639 bestuurders geflitst. Een van hen reed 110 km/u waar maximaal 70 km/u mag. Aan de controleposten passeerden 2.080 voertuigen. Bijna een op de drie reed te snel. Dit is een erg hoog overtredingspercentage.

(maw)