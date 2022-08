Ruben Van Gucht teleurgesteld over ingekorte Dodentocht, en hij is niet alleen: “Wie weet wandel ik nog extra lus”

De organisatie van de Dodentocht, een klassieker die al 53 jaar duizenden wandelaars trekt, kort het parcours voor het eerst in: van 100 naar 65 kilometer. Door de hoge temperaturen is een langere tocht onverantwoord. Verschillende deelnemers reageren ontstemd. “Eerst twee jaar geen tocht door corona, en nu een kortere? Ik vind het zeer frustrerend.”

De hoge temperaturen maken het volgens de FOD Volkgsezondheid onverantwoord om het volledige traject van 100 kilometer af te leggen. De temperaturen zouden vanaf 13 uur ondraaglijk kunnen zijn, zeker voor deelnemers die op dat moment al een lange afstand achter de rug hebben.”We organiseren daarom een tocht van 65 kilometer”, zegt woordvoerster Ilse Robyn. Dat heeft de organisatie besloten na overleg met de FOD Volksgezondheid, politie, brandweer en de gemeente Bornem.

VRT-sportanker Ruben Van Gucht, die al vaker heeft deelgenomen, reageert teleurgesteld: “Je hebt er drie jaar naar uitgekeken, hard getraind, geweldig naar toegeleefd en dan aan de vooravond gebeurt dit.” Maar hij heeft ook begrip voor de beslissing. “Het algemeen belang is belangrijker dan wat enkele getrainde en snelle wandelaars willen. Stel dat er toch iets gebeurt met een of meerdere wandelaars, dan wordt de organisatie hiervoor verantwoordelijk gehouden. Het is nochtans niet de eerste keer dat we zouden wandelen met zulke hoge temperaturen.”

Ook voor deelnemers die een eerste keer zouden meewandelen, is het een ontgoocheling. “Ik wilde mijn eerste Dodentocht wandelen net voor corona, maar dat is twee keer niet doorgegaan. Dat de tocht nu door de hitte wordt ingekort, vind ik zeer frustrerend”, zegt Kathleen Peters (26). “Dit is geen Dodentocht”, zegt ze. “Ik weet niet of ik de 100 kilometer zou halen, maar ik had graag mijn grenzen zelf opgezocht.”

Dat wandelaars zelf niet mogen beslissen hoe lang ze willen wandelen, vindt ook Steff Peeters (32) lastig. “Veel mensen die meedoen met de Dodentocht, kunnen luisteren naar hun lichaam”, zegt Peeters, die zelf voor een eerste keer zal deelnemen. “Ik denk niet dat ik zal stoppen na 65 kilometer.” Dat zegt ook Van Gucht, die graag een alternatieve route had gezien voor wandelaars die net als hij om 7 uur ’s ochtends toekomen en dus tijd hebben om extra kilometers te wandelen. “Ik ken de buurt goed en wie weet wandel ik zelf nog een extra lus om de 100 kilometer te halen”, zegt Van Gucht nog.

Vrijwilligers draaien overuren

“De beslissing is dubbel”, klinkt het bij de organisatie. “Je weet dat je voor je wandelaars alles doet. En de veiligheid vooropstelt. Maar het is ook een zware beslissing voor ons, zo vlak voor de start”, zegt Robyn. “Het is alle hens aan dek.” De last minute wijziging heeft een “enorme impact” volgens de organisatie. “Alle vrijwilligers draaien momenteel overuren om de aanpassingen nog op tijd rond te krijgen. Ook bij politie, brandweer en gemeentediensten is het alle hens aan dek om manschappen te herplannen, parkeerverboden en afsluitingen te wijzigen en versperringen te verplaatsen.”

Sowieso waren al enkele hittemaatregelen van kracht. Er zal extra waterbedeling zijn langs het parcours voorzien, controleposten krijgen schaduwzones en er komen dispensers met gratis zonnecrème aan de startzone, aankomsten en controleposten.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Dodentocht dat de volledige afstand niet zal worden afgelegd. De voorbije jaren heeft de organisatie wel een alternatief ingesteld met een coronaveilig parcours. In 2020 werden wandelaars uitgedaagd om in de eigen regio 100 kilometer af te leggen. Vorig jaar werd in een ‘light-editie’ 100 kilometer afgelegd in twee dagen.