Romelu Lukaku over moeilijk jaar bij Chelsea en terugkeer naar Inter: “Mensen zijn op één jaar tijd vergeten waartoe ik in staat ben”

Romelu Lukaku moet terug het voetbalplezier vinden in ‘zijn’ Milaan. Na een moeilijk jaar bij Chelsea hoopt de Rode Duivel de draad weer op te pikken bij Inter, de club die hij in 2020-2021 al naar de Italiaanse landstitel loodste. Bij DAZN sprak Lukaku onder meer over zijn moeilijke periode in Engeland, de woede van de Inter-fans toen hij vertrok en zijn band met spitsbroeder Lautaro Martinez.

Van de basis naar de bank, de lappenmand en terug. Het seizoen van Lukaku bij Chelsea werd er één om snel te vergeten. Vooraf was hij een van de topfavorieten om topschutter te worden, maar Lukaku kwam slechts aan acht doelpunten in de Premier League. Niet van zijn gewoonte. Dit seizoen wil hij beter doen. Véél beter. “Het seizoen bij Chelsea heeft me extra gemotiveerd om het nog beter te doen dan voorheen, want ik denk dat mensen in één jaar tijd vergeten zijn waartoe ik in staat ben op het veld”, vertelt Lukaku bij DAZN. “Het is een soort woede die in mij zit”.

Lukaku gaf zelf al aan dat hij een fout maakte door weg te gaan bij Inter vorige zomer. “Ik wilde terug naar Chelsea omdat het van kinds af aan mijn favoriete team was”, legt Lukaku uit. “Ik kreeg de kans om daar een sleutelspeler te worden, maar het is uiteindelijk anders gelopen.”

Toen Lukaku in het sukkelstraatje belandde bij Chelsea, deden er al snel geruchten de ronde over een terugkeer naar Inter. “In maart, toen ik hoorde dat er een kans was om terug te keren naar Inter, heb ik nog niets gezegd. Pas na afloop van het seizoen, na de laatste wedstrijden, ben ik echt beginnen nadenken over mijn toekomst. Ik voelde dat het ook verder een moeilijk verhaal zou worden bij Chelsea en dus heb ik besloten om terug te komen naar Inter.”

© Getty Images

Een deel van de fans had het moeilijk met de terugkeer van Lukaku, omdat hij de club een jaar eerder ‘had laten zitten’. Anderzijds waren er ook meteen heel wat fans die hun spits weer in de armen sloten. “De liefde van de mensen en de fans voor mij en mijn familie... Eigenlijk bedank ik ze en wil ik me tegelijk verontschuldigen voor de manier waarop ik ze heb achtergelaten, maar uiteindelijk moet ik op het veld spreken en hopen dat met mijn prestaties de liefde weer als vanouds zal terugkeren.”

Herenigd met Lautaro

De eerste die hij inlichtte over zijn terugkeer naar Inter was … Lautaro Martinez. Zijn Argentijnse spitsbroeder met wie hij het zo goed kan vinden, op én naast het veld. “Eerst via Instagram, want ik was veranderd van gsm-nummer”, zegt Lukaku. “Het eerste wat we tegen elkaar gezegd hebben is dat we nog beter moeten doen dan voorheen.”

Lukaku en Lautaro hadden vanaf de eerste dag bij Inter, in de zomer van 2019, een fantastische klik. “Ik zag meteen dat zijn kwaliteiten mij konden helpen, maar ook zichzelf”, aldus Lukaku. “We zijn niet echt egoïstische spitsen voor doel. Ik weet wanneer het Lautaro’s dag is en niet mijn dag, dus ik probeer hem dan te laten scoren. Op de training zitten we niet in hetzelfde team. We zitten altijd in het andere team omdat we competitief willen zijn, maar als de coach ervoor kiest om ons samen te laten spelen in de wedstrijden, weten we dat we een verschil kunnen maken voor het team.”

© ISOPIX

Vanaf komend weekend is het koningskoppel terug in de Serie A, te beginnen met een wedstrijd op het veld van promovendus Lecce. In de voorbereiding liep het alvast vlotjes voor Lukaku, die in de laatste oefenwedstrijd tegen Villarreal nog scoorde. Wordt Lukaku opnieuw de doelpuntenmachine die hij eerder bij Inter ook al was? “Ik denk niet aan de topschutterstitel, alleen aan de Scudetto.”