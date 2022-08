Er zijn dit jaar in Limburg maar liefst negen wolvenwelpen geboren. Birgit Van Asten was vanochtend al om half 6 op wolvenexcursie op de mijnterril in Zwartberg toen ze tientallen kilometers verderop de negen welpen kon filmen. Het precieze aantal wolven dat dit jaar in onze provincie werd geboren, bleef tot nu toe een goed geheim. Voor het eerst wordt bevestigd dat het er negen zijn.