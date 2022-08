Hoe warm wordt het de komende dagen nog en is er regen op komst? Dit zijn de voorspellingen

Vandaag zal het erom spannen of in Ukkel het kwik aan 30 graden geraakt. “Het wordt een flirt”, zegt Nicolas Roose van Noodweer Benelux. “Maar aan de grens met Frankrijk raken we daar allicht makkelijk boven.”

Vanaf donderdag tot zondag is er geen twijfel meer. Dan klimmen overal in het land de temperaturen boven de 30 graden. David Dehenauw van het KMI ziet de temperaturen lokaal in het weekend doorstijgen naar mogelijk 36 graden en in Ukkel naar 34 à 35 graden. “Dat het vanaf donderdag warmer wordt, komt door de aanvoer van warme lucht uit variabele richting”, zegt Nicolas Roose.

Pas na het weekend ziet Noordweer Benelux een kans op neerslag. Lokale neerslag. “We kunnen nu nog niet scherper zeggen waar de buien zullen vallen”, zegt Nicolas Roose. “Mogelijk kunnen we dat pas zondag. Maar we vrezen wel dat de buien zeer hevig zullen zijn. De landbouw lijdt lokaal mogelijk zware verliezen wanneer de regen de gewassen van de velden spoelt omdat de grond te hard is om het water door te laten. Die zachte, milde regen waar onze tuinen zo naar snakken, zien we nog niet voor meteen. Dat is opvallend dit jaar, want normaal gezien is augustus toch een regenmaand.”

Maar augustus blijft natuurlijk wel de maand met kortere dagen. De zon schijnt minder lang en vanaf ’s avonds acht uur daalt het kwik naar 25 graden. In de loop van de nacht koelt het zelfs af naar 18 à 19 graden. “Tussen 5 uur en 9 uur is de meest ideale periode om de ramen open te zetten en een koude tocht in huis te organiseren”, zegt Nicolas Roose. Al moeten we de komende dagen niet veel wind verwachten.