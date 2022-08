Felice Mazzu blikt vooruit op terugwedstrijd tegen Paide: “Sergio Gomez en Francis Amuzu zitten in de selectie”

Anderlecht verdedigt tegen Paide een voorsprong, toch wil Felice Mazzu zich nog niet rijk rekenen. “We willen zo snel mogelijk scoren, zodat we de wedstrijd daarna onder controle kunnen houden”, aldus coach van paars-wit. “De boodschap die ik aan mij spelers wil geven, is dat er nog niks gespeeld is. Een het is niet onmogelijk om een 0-2 op te halen. Je kan een zogezegd mindere tegenstander beter maken door zelf niet gefocust te zijn.”

Dat hij donderdag mogelijk een B-elftal de wei zal insturen, wilde Mazzu niet gezegd hebben. “Voor mij zijn alle spelers A-spelers. Ik kies gewoon op basis van wie er beschikbaar en in vorm is. Al zou het kunnen dat ik morgen een paar jongens rust gun en dat er dus anderen kunnen spelen.”

Marco Kana is door een spierblessure uit voorzorg niet bij. Wel in de selectie: Francis Amuzu en Sergio Gomez, die beiden in verband worden gebracht met een transfer. “Ik denk dat Francis tegen Seraing heeft laten zien dat hij nog volledig toegewijd is. Voor Sergio zal een volledige wedstrijd na zijn blessure wellicht nog te vroeg komen.”

