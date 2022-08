Nicola Philippaerts start met snelle foutloze ronde op WK en hoopt op plaats in top acht

Voorlopig heeft Philippaerts dus de leiding in handen. “Ik hoop dat dit resultaat (81.02) op het einde van de dag goed zal zijnvoor een plaats in de top acht”, verklaarde hij. “Het was echt noodzakelijk om met de nodige risico’s het jachtparcours af te werken, want er verschijnen uitzonderlijk veel snelle combinaties aan de start van dit WK.”

De prestatie van Philippaerts is alvast een opsteker voor de Belgische ploeg, die in Herning de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs wilafdwingen. “Ik ga er van uit dat mijn prestatie de rest van mijn ploegmakkers kan motiveren. De competitie is nog lang en dus is het hoofdzaak om de paarden in vorm te houden en ons te blijven focussen op een volgende opdracht. We mogen zeker niet te vroeg victorie kraaien.”

Para-amazone Manon Claeys vijfde in dressuur

Manon Claeys is woensdag in het Deense Herning met de 7-jarige merrie Katharina Sollenburg vijfde geworden op het WK paradressuur (graad IV). De kür van het Belgisch-Nederlandse duo kreeg een score van 71;750 procent. De Nederlandse Sanne Voets (Demantur) won met 76.750 procent, voor haar landgenote Demi Haerkens (Daula/76,000 procent) en de Braziliaan Rodolpho Riskalla (Don Henrico).

Op de Paralympische Spelen in Tokio veroverde Claeys vorig jaar brons. Dat deed ze met de 14-jarige ruin San Dior.