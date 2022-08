AVT Hasselt houdt jaarlijks atletiekkamp

Daar waar vorig jaar de regen nog roet in het eten gooide en nog rekening moest gehouden worden met de coronaregels, konden de jeugdatleten dit jaar onder een stralende zon weer genieten van een fantastisch atletiekkamp. De trainingen, eentje in de voormiddag en eentje in de namiddag, werden gegeven door de vaste trainerskern van AVT Hasselt. Maar er was ook tijd voor een middagactiviteit onder de noemer spel zonder grenzen die er voor zorgde dat de groepssfeer nog beter werd dan dat hij al was.Er was net zoals vorige jaar een activiteit die niet atletiek gebonden was en dit jaar werd er gekozen voor een actionpark vlak naast de piste. Enige competitie mocht natuurlijk niet ontbreken. Het atletiekkamp werd vrijdag dan ook afgesloten met een driekamp waar de deelnemers zich met elkaar konden meten.Alle atleten kregen een T-shirt als een aandenken. De trainingen lopen gewoon door tijdens de zomervakantie en in september kunnen jongeren die hun eerste stappen in de atletiek willen zetten, een maand komen proeven van alle onderdelen van deze mooie sport.