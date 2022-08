Cyriel Dessers officieel naar Cremonese, ‘Samagoal’ hunkert naar terugkeer

De transfer van Cyriel Dessers naar de Italiaanse promovendus Cremonese is officieel. De 27-jarige Vechmaalnaar legde maandag zijn medische testen af en tekende dinsdag zijn contract bij de club uit de Serie A. “Ik wil mezelf bewijzen in een topcompetitie”, klinkt het bij Dessers.

KRC Genk vond een akkoord met de Italiaanse promovendus voor een transfersom van 6,5 miljoen euro plus bonussen. Blauw-wit vaart er dus wel bij als Dessers goed presteert én zijn club zich straks van het behoud verzekert in de Serie A. Met drie doelpunten in drie wedstrijden had Dessers een groot aandeel in de sterke competitiestart van Genk.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nu de transfer van Dessers officieel is, dringt coach Wouter Vrancken aan op een extra, snel inzetbare spits. De nummer één op het lijstje van mogelijke aanvallers is en blijft de 19-jarige Nigeriaan Victory Beniangba. Maar dat is nog een ruwe diamant, waarbij het ook nog niet duidelijk is wanneer hij precies in Genk kan worden verwacht.

Zo zou de spoeling te dun worden, wanneer er iets met Gouden Schoen Paul Onuachu en/of Andras Nemeth zou gebeuren. Waardoor maandag de naam Samatta opnieuw op tafel kwam. Omdat ‘Samagoal’ zelf al lang naar een terugkeer hunkert, zal de deal waarschijnlijk snel rondkomen. Daarvoor moeten tijdens de onderhandelingen nog wel enkele financiële issues worden uit de weg geruimd. KRC Genk zal voor zijn extra spits geen Turks toploon kunnen uittrekken, financieel lijkt ook alleen een huurdeal realistisch.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Twee versterkingen

KRC strikte met de Argentijnse middenvelder Matias Galarza en de Deense rechtsachter Rasmus Carstensen alvast twee jonge talenten. Met de 21-jarige Deen werd een overeenkomst tot 2026 bereikt. Vandaag zette ook de 20-jarige Argentijn Matias Galarza zijn handtekening onder een vierjarig contract in de Cegeka Arena. De middenvelder komt over van AA Argentinos Juniors. KRC legt ongeveer zes miljoen euro op tafel.