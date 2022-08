“Op naar chemo 7”, maar Ann Van den Broeck toch opnieuw te zien in musical ‘Mamma Mia!’

Van den Broeck speelt een van de hoofdrollen in de musical Mamma Mia!, die vrijdag hernomen wordt in de Stadsschouwburg in Antwerpen. De musical werd in 2020 na amper één week stilgelegd omwille van corona, en vervolgens in de zomer van 2021 hernomen. Wegens groot succes is de voorstelling nu terug, mét Ann Van den Broeck.

Komende vrijdag zal de actrice samen met haar collega’s het beste van zichzelf geven tijdens de eerste avondvoorstelling. Die voorstellingen zal ze blijven doen zolang haar gezondheid het toelaat. Bij de matineevoorstellingen wordt ze afwisselend vervangen door Ann De Winne en Marleen van der Loo. Hoofdrolspeler Michiel De Meyer, die zopas papa werd en deze zomer in een andere musical speelt, wordt vervangen door Dorian Liveyns, de man van James Cooke.

Van den Broeck liet dinsdag via Instagram al weten dat het “voorlopig goed” gaat met haar. “Op dit moment heb ik naast vermoeidheid nog niet al te veel last van bijwerkingen”, schrijft ze. “Op naar chemo 7!”

Ze bedankt ook iedereen die haar steunbetuigingen, tips en uitnodigingen voor babbels stuurde na haar aankondiging. “Dat doet wat met een mens”, klinkt het. De actrice geeft aan dat ze lang twijfelde om haar verhaal te delen, maar dat ze het deed om het taboe rond borstkanker te doorbreken. Ze roept vrouwen en mannen op om regelmatig een check-up te doen.