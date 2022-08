Opvallende wending in onderzoek naar belastingontduiking: Donald Trump wordt vandaag nog ondervraagd

Donald Trump zal woensdag nog ondervraagd worden door het openbaar ministerie in New York. Dat meldt The New York Times. Het is een opmerkelijke wending in het onderzoek naar de financiën en handelingen van de oud-president.

Maandagavond was de FBI nog met een huiszoekingsbevel binnengevallen in het resort van Donald Trump in Mar-a-Lago, in Florida. Die huiszoeking kaderde in een onderzoek naar vertrouwelijke documenten die Trump meegenomen zou hebben uit het Witte Huis na zijn ambtstermijn. Daarmee zou hij - indien bewezen - de Presidential Records Act geschonden hebben. Hij riskeert dan ook een forse boete en zelfs een gevangenisstraf. Trump noemde die huiszoeking een “heksenjacht”.

Of die huiszoeking er iets mee te maken heeft is niet geweten, maar in een ander lopend onderzoek tegen de oud-president komt wel een opmerkelijke wending. Volgens The New York Times is Donald Trump plots bereid om ondervraagd te worden en te getuigen over zijn zakelijke praktijken met zijn Trump Organization. In New York loopt immers een onderzoek tegen hem naar mogelijke belastingontduiking. Mogelijk zouden Trump en zijn bedrijf de waarde van hun eigendommen - golfclubs, hotels en zo meer - gemanipuleerd hebben om er minder belastingen op te moeten betalen.

In dat onderzoek had procureur Letitia James eerder dit jaar al gezegd ervan overtuigd te zijn dat de zakelijke praktijken van Trump “misleidend en frauduleus” waren. Maar om te weten wie verantwoordelijk was, moesten Trump zelf en twee van zijn volwassen kinderen ondervraagd worden. De voorbije weken getuigden Ivanka en Donald Trump Jr., en nu is het dus aan hun vader.

Omdat het een burgerlijke zaak is tegen de oud-president, kan hij vervolgd worden maar kan hem niets ten laste gelegd worden. Toch is het een belangrijk zaak, want in Manhattan loopt een crimineel onderzoek naar dezelfde feiten.