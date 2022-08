‘FIFA laat WK dag vroeger beginnen om gastland Qatar alsnog openingsmatch te gunnen’

De wereldvoetbalbond FIFA is van plan om de start van het WK in Qatar een dag te vroegen. Het toernooi zou dan op zondag 20 november beginnen in plaats van op 21 november en gastland Qatar zou alsnog de openingswedstrijd mogen spelen. Dat meldt The Mirror.

Het WK in Qatar, dat in de winter doorgaat in plaats van tijdens de zomer, zou op maandag 21 november om 11u Belgische tijd beginnen met de wedstrijd tussen Senegal en Nederland in groep A. Om 17u stond de wedstrijd tussen Ecuador en Qatar dan op het programma, maar FIFA wil die wedstrijd nu verplaatsen naar de dag ervoor, zondag 20 november. Zo zou gastland Qatar toch nog de openingswedstrijd kunnen spelen.

De wijziging moet nog officieel goedgekeurd worden door de Raad van Bestuur van de FIFA, maar volgens The Mirror is dat maar een formaliteit.

De laatste vier WK’s werden telkens op gang getrapt door het gastland. In 2006 won Duitsland van Costa Rica, in 2010 opende Zuid-Afrika met een gelijkspel tegen Mexico, in 2014 haalde Brazilië het van Kroatië en in 2018 won Rusland de openingsmatch van Saoedi-Arabië.

Rode Duivels op 23 november

Aan de rest van het speelschema zou niet meer gesleuteld worden. De finale blijft logischerwijs op 18 december gepland staan.

De Rode Duivels beginnen op woensdag 23 november om 20u Belgische tijd tegen Canada. Op 27 november (14u) spelen ze tegen Marokko en op 1 december (16u) volgt de laatste groepswedstrijd tegen Kroatië.