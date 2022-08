Steekpartij in café De Markt in Zolder: twee mannen gewond

Woensdagmorgen rond 11 uur zijn twee mannen gewond geraakt bij een incident in café De Markt in Zolder. Volgens getuigen zou het gaan om een steekpartij met een mes. De slachtoffers zijn buiten levensgevaar.

De twee mannen, onder wie een twintiger, liepen snijwonden op bij het gevecht. De ziekenwagen van Ambuce Peer en het mugteam van Heusden-Zolder hebben de slachtoffer verzorgd en naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

De oorzaak van de twist en de precieze omstandigheden zijn niet bekend. Politie Heusden-Zolder is bezig met het onderzoek en ook het gerechtelijk labo is gevraagd voor sporenonderzoek. De zaak ligt op de hoek van de Stationsstraat in Zolder-Mijn, tegenover het Marktplein waar ’s morgens al marktkramers bezig waren met het opstellen voor de tweewekelijkse multiculturele markt. Het café is gesloten voor onderzoek.