HIV-referentiecentra moeten risicogroepen “maximaal” vaccineren tegen apenpokken tegen eind volgende week

De twaalf HIV-referentiecentra in ons land hebben van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke de opdracht gekregen om de personen die zich in de doelgroepen bevinden persoonlijk uit te nodigen en “maximaal” te vaccineren tegen eind volgende week. Dat heeft de minister woensdag aangekondigd tijdens een persmoment over een stand van zaken van de apenpokkenepidemie in ons land.