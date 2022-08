Boot vol vluchtelingen kapseist voor Rhodos: tientallen vermisten

Voor het Griekse eiland Rhodos is een boot met aan boord 50 à 80 vluchtelingen gekapseisd. Een dertigtal van hen zijn al in veiligheid gebracht, de anderen zijn nog vermist. Dat zegt een woordvoerder van de Griekse kustwacht. De boot bevond zich 40 zeemijl ten zuiden van het vakantie-eiland.

De reddingsactie werd bemoeilijkt door de sterke wind. Nog volgens de kustwacht was de boot vertrokken in Turkije, met de bedoeling Italië te bereiken. Langs deze lange en, vanwege de wind, zeer gevaarlijke migratieroute lopen de vaak oude boten altijd schade op. Dit jaar zijn al verschillende boten zo onbestuurbaar geworden, lekgeslagen of aan de grond gelopen. Daarbij zijn ook mensen om het leven gekomen.

De 29 geredde personen zijn afkomstig uit Afghanistan, Irak en Iran. Volgens hun verklaringen waren er nog 20 à 50 andere vluchtelingen aan boord. Volgens de Griekse autoriteiten is er momenteel een toename van het aantal pogingen om via Griekenland Europa te bereiken.

Behalve patrouilleboten van de kustwacht namen ook een schip van de Griekse marine, drie passerende vrachtschepen en een helikopter deel aan de actie.