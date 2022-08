Duitse minister van Financiën kondigt belastingverlagingen aan als compensatie voor snel stijgende prijzen

De Duitse minister van Financiën Christian Lindner heeft woensdag belastingmaatregelen aangekondigd ter waarde van 10 miljard euro. Bedoeling is de snel stijgende prijzen te compenseren. Volgens de FDP-politicus zouden 48 miljoen mensen profiteren van de belastingverlagingen.

“Het pakket bestaat met name uit een verhoging van de drempel voor de toepassing van de maximumtarief inkomstenbelasting van 42 procent en een verhoging van het bedrag van de toegekende gezinstoelagen”, zo zei Lindner. Hij benadrukte dat de regering “gedwongen was op te treden” gezien de stijgende prijzen, met name die van energie.

Lindner wil vooral de zogenaamde ‘koude progressie’ compenseren. Dat is de term die in Duitsland wordt gebruikt om de ‘sluipende’ belastingverhoging te benoemen wanneer salarisverhogingen worden opgegeten door de inflatie, maar toch leiden tot hogere belastingen. De koopkracht zou in reële termen helemaal niet toenemen.

Het pakket moet wel nog goedgekeurd worden door het parlement.