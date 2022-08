Het ‘danserke’ dat Hasseltse uitgangsbuurt op stelten zette, riskeert 18 maanden cel

Het ‘danserke’ dat in juni de Hasseltse uitgaansbuurt op stelten zette, riskeert 18 maanden cel. De 25-jarige Marokkaanse verdachte bekent de feiten en verscheen woensdag voor de rechtbank in Hasselt. Hij sloeg telkens toe door tegen zijn slachtoffers te dansen en ze te bestelen.

De betichte, die sinds 2013 in België verblijft, zit sinds half juni in de cel en tekende via de snelrechtprocedure woensdag present op zijn proces. “Ik heb er spijt van”, stamelde de man die geen officieel adres heeft. “Ik had geen slechte bedoelingen. Wel had ik problemen met mijn echtgenote. Eigenlijk wou ik gewoon iets hebben om te eten.” Het ‘danserke’ - de naam die het parket aan het dossier gaf - vertelde zijn inspiratie gehaald te hebben op tv. “Ik kon het onmiddellijk.”

Pokemonjager gerold

Een slachtoffer kwam naar de rechtbank om een schadevergoeding te vragen. “Ik wil mijn gsm en geld terug”, zei de 43-jarige Hasselaar. Op 8 juni om 1 uur ’s nachts maakte hij kennis met de betichte in de Kapelstraat. “Ik was Pokemons aan het vangen. Het is te onnozel voor woorden. Hij sprak me aan en vroeg hoe het met me was en of ik Hasselt kende. Hij moet gezien hebben dat ik twee gsm’s bij had. Eentje stak opzij in mijn broek. Tot drie keer toe gaf hij me een high five, maar is het hem niet gelukt om mijn gsm af te nemen.”

“Vervolgens tikte hij me twee keer met zijn been tegen het mijne aan. ‘Een manier onder jongeren om elkaar te begroeten’, zei hij. Ik deed mee waarna hij het op een lopen zette. Toen wist ik hoe laat het was. Ik ben nog achter hem aangelopen, maar tevergeefs. Hij had ook nog een kameraad op een fiets mee.” Het slachtoffer vroeg 800 euro schadevergoeding. “Het gaat me niet alleen om mijn gsm, maar ook om mijn foto’s en contacten die erin stonden.”

Blanco strafblad

De procureur schetste hoe de twintiger op 4 juni een eerste keer toesloeg. Rond 3.30 uur sprak hij een jongeman en zijn vriendin in. Na wat schuurwerk slaagde de verdachte erin om de etui met bankkaarten van het slachtoffer te ontvreemden. Via contactloze betalingen ging de dader inkopen doen in de nachtwinkel en in café Van Gogh. Op 9 juni zou het danserke nog eens zijn danspasjes en schijnbewegingen opvoeren in de Badderijstraat. Met de hulp van het cameranetwerk in het stadscentrum wist de politie de man in beeld te brengen en hem op 15 juni te arresteren. De buit was verdwenen.

Voor het danserke vroeg de procureur 18 maanden cel en 1.200 euro boete. Zijn handlanger die op de uitkijk stond, moet vrezen voor 16 maanden cel en 1.200 euro boete. Een verdachte uit Bilzen gaf verstek. Het was hij die de gestolen gsm’s kocht en nu zes maanden cel voor heling en 800 euro boete riskeert. De verdediging vroeg om een straf met uitstel op te leggen. “Hij geeft de feiten toe. Sinds 2013 verblijft hij in België en kwam nooit eerder in contact met justitie. Ik vraag u om hem een tweede kans te geven. Mijn cliënt heeft zijn lesje geleerd.” Vonnis op 19 augustus.