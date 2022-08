Een tango op het toilet op Theater op de Markt of ronkende motoren in Zolder: dit zijn onze weekendtips

Het verlengd weekend brengt veel muziek, lekker én zomerse vibes naar Limburg. Zo is er het smakenfestival Palati, kan je rocken op Hear Hear! of de tofste voorstellingen ontdekken op Theater op de Markt. Fijn weekend!

Theater op de Markt

Na vier jaar afwezigheid palmen acteurs, acrobaten en artiesten nog tot 14 augustus de Hasseltse binnenstad in tijdens Theater op de Markt. Deze 19de editie zet nog meer dan andere jaren in op gratis vertier. Voor de meeste voorstellingen moet je dus geen kaartje kopen, maar gewoon een plekje uitzoeken. Jongleren onder water, hoelahoepen op negen meter hoogte, straattheater met acht koffertjes, een tango op toilet en zelfs een voorstelling met een schildpad. Dit weekend kan het allemaal.

Nog tot en met 14/8 op verschillende locaties in de Hasseltse binnenstad. Het volledige programma is terug te vinden op www.theateropdemarkt.be

© Aaleks and Ravicius

Hear Hear!

Zin om last minute een festivalletje mee te pikken? Op zondag 14 augustus kan je nog naar Hear Hear!, het nieuwe eendagsfestival op de Pukkelpopweide in Hasselt. Op het podium staan toppers als Liam Gallagher, Pixies en Editors. Er zal ook heel wat lokaal talent op het podium staan, zoals Whispering Sons, Balthazar en Sons.

Op 14/8 vanaf 11 uur op de Pukkelpopweide langs de Kempische Steenweg in Kiewit. Een ticket kost 95 euro. Info & tickets: www.hearhear.be

© Raymond Lemmens

24 uur ronkende motoren

Houd je van snel geweld? Van het geluid van ronkende motoren? Dan moet je dit weekend op de 24 uur van Zolder zijn. Tijdens deze uitputtingsslag van de Belcar Endurance is er heel wat te beleven op en rond het circuit. Je kan een avondwandeling maken langs de paddock of mee feesten op de party. Verder zullen er heel wat Belcar-wedstrijden op het circuit te volgen zijn.

Op 13 en 14/8 op het Circuit van Zolder, Terlaemen 30 in Heusden-Zolder. Info: www.circuit-zolder.be

© JEFFREY GAENS

Smullen op Palati

Een lokaal biertje, lekker ijsje of heerlijk streetfood en tapas? Op 13 en 14 augustus vindt Palati plaats in de Pastorietuin in Pelt. Lokale restauranthouders en foodtrucks nemen plaats op de culinaire smakenmarkt. Op zaterdag zijn er optredens van onder andere Lara Leaves en La Folie Jolie. Een dag later is er animatie voor kinderen en wordt live muziek voorzien door onder andere Redhead Neighbour.

Op 13/8 vanaf 16 uur en op 14/8 vanaf 11 uur in de Pastorietuin, Kerkdijk 2 in Pelt. Info: www.inpelt.be

© InPelt vzw

Obon Matsuri in de Japanse Tuin

De Japanse Tuin in Hasselt viert één van de beroemdste traditionele feesten in Japan: Obon Matsuri. Het is een traditie waarbij Japanners hun voorouders herdenken. Ze laten kleine lantaarns te water en overal zijn er kermissen en zomerfestivals. Ook in de Japanse Tuin zal het feest ’s avonds plaatsvinden en wordt de vijver in een zee van lichtjes omgetoverd.

Op 12 en 13/8, telkens van 18 tot 23.30 uur in de Japanse Tuin, Gouverneur Verwilghensingel 15 in Hasselt. Info: www.japansetuin.be

© Boumediene Belbachir

Dansen op Bastionfestival

Trek je dansschoenen maar aan, want het is twee dagen feest in Kinrooi met het Bastionfestival. Zaterdag staan onder andere Les Truttes en Daredevils op de planken en erna zorgen Ilsen en Verhulst voor de nodige beats. Zondag gaat het feest verder met de Ketnetband, Christoff, Snelle, De Kreuners, Niels Destadsbader en The Dirty Daddies.

Op 13/8 vanaf 18.30 uur en 14/8 vanaf 13.30 uur aan Bastion Kessenich, Vilgertenweg z/n in Kinrooi. Info: www.bastionfestival.be

© IF

Folkfestival Ham

Houd je van folk? The Celtic Art Gallery organiseert ook dit jaar het Folkfestival Ham. Elk jaar komen duizenden bezoekers langs om nationaal en internationaal talent uit de folkscène aan het werk te zien. Een aantal namen die dit jaar op de planken staan zijn Broes, Ceol, TroisSoeur, Misztral en anderen.

Op 12, 13 en 14/8 in Celtic Art Gallery, Genebosstraat 4 in Ham. Voor de volledige line-up en het uurschema: www.folkfestivalham.be

© The Celtic Art Gallery

Bilzen wordt Tureluurs

Bilzen is op 14 augustus de plaats voor prettig gestoorde kinderen tijdens het knotsgekke kinderevenement Tureluurs. De organisatoren heten alle kinderen tussen 3 en 12 jaar welkom voor een middag vol plezier. Ze beloven leuke en unieke spelletjes, spetterende activiteiten en feest op het podium met onder andere de Robbesdoezeband.

Op 14/8 van 13 tot 18 uur in het centrum van Bilzen. Info: www.tureluursbilzen.be

© Stad Bilzen

Genieten van de mooie dingen

Op 13 en 14 augustus viert Beverlo haar Halfoogstfeesten. De feesten staan voor gezellig terrassen, lekker eten en goede muziek: alles wat we graag hebben in het leven. Het wordt een zomers evenement met veel leuke animatie, attracties voor de kinderen en workshops. Er is een rommelmarkt, bierfestival en er zijn optreden van o.a. Festeyn, Sgt. Pepper en Checkpoint Charlie.

Op 13/8 vanaf 17 uur en op 14/8 vanaf 10 uur in het Park van Beverlo, Beverpad in Beringen. Info: www.visitberingen.be/halfoogstfeestenbeverlo

© Toerisme Beringen

Vallende sterren spotten

Vallende sterren blijven tot de verbeelding spreken. In de maand augustus trekt de aarde door de Perseïden-meteorenzwerm en zijn er veel vallende sterren te zien. In Cosmodrome in Genk is er een interactieve lezing over vallende sterren en kan je samen waarnemingen doen op het waarneemterras. Ook staan er zeteltjes voor het gebouw en is er gezellige muziek en een drankje voorzien.

Op 13/8 vanaf 19 uur in Cosmodrome, Kattevennen in Genk. Info: www.kattevennen.be

© Stad Genk

Swingen op Zomernoten

Het swingt in Houthalen-Helchteren op zaterdag 14 augustus met Zomernoten: een muzikaal feest onder de schachtblokken op de voormalige mijnsite. Van de partij zijn onder andere Sergio, Get Ready en 2Fabiola.

Op 14/8 vanaf 16 uur in Centrum-Zuid 1111 in Houthalen-Helchteren. Info: www.zomernoten.be

© Liefde voor Muziek

Ibiza-vibes in Genk

Op zaterdag 14 augustus beleef je de Ibiza-vibes in Genk. Het evenementenplein wordt omgetoverd tot een crazy Ibiza-discotheek met palmbomen, straffe dansers en een zotte show. Maar liefst acht dj’s die de afgelopen periode Ibiza onveilig maakten, zoals Double Pleasure, Makasi, Sem Thomasson, Jorn Prices, Dave Lambert en anderen, zetten het plein in vuur en vlam.

Op 14/8 vanaf 13 uur op het Evenementenplein in Genk. Info: www.facebook.com/theibizapartybe

© Jorn Prices

Het Begijnhof wordt Montmartre

Bezoek op 15 augustus het Montmartre van Sint-Truiden. Het Begijnhofplein wordt die dag omgetoverd tot een grote kunstmarkt waar je de kunstenaars zelf aan het werk kan zien. Er is een rijk aanbod van schilderkunst, pentekeningen, keramiek en ambachten. Je kan er een wijntje proeven of genieten van een hapje van de foodtrucks. De jongsten kunnen zich uitleven in het groen of op het springkasteel.

Op 15/8 van 11 tot 18 uur op het Begijnhofplein in Sint-Truiden. Info: www.kunsthappening.be

© Les Couleurs de Montmartre

Uitgebreide agenda

WANDELEN

Zaterdag 13 augustus

Heidetocht

Wandeltocht met afstanden van 6, 9, 12, 17 of 24 kilometer. De lange wandelingen gaan ook door natuurgebieden De Teut en Molenheide.

GC Tentakel, Kneuterweg 2 in Zonhoven.

Van 7 tot 17 uur

Basistarief: 3 euro

Zondag 14 augustus

Wandeling in het Wik

Natuurwandeling in het Wik onder leiding van een natuurgids. Goede wandelschoenen zijn aangewezen en een verrekijker is een meerwaarde.

Craenevenne in Genk.

Van 11 tot 14 uur

Basistarief: 2 euro

Zondag 14 augustus

Hasselt ontdekken èn ’t Hessels

Wil je leuke anekdotes en verhalen over Hasselt horen, verteld door een geboren Hasselaar in het sappig Hasselts dialect? Volg dan de stadswandeling.

Bij Hendrik en Katrien, Grote Markt in Hasselt.

Om 14 uur

Basistarief: 5 euro

VARIA

Zaterdag 13 en zondag 14 augustus

Chef on Wheels

Geniet van de lekkerste hapjes en drankjes, animatie en muziek tijdens het foodtruckfestival Chef on Wheels in Halen.

Op de markt in Halen.

Zaterdag van 14 tot 22 uur, zondag van 12 tot 21 uur

Basistarief: gratis

Zondag 14 augustus

Plantenexcursie Kroetwusj

Wat is een kruidwis? Op deze excursie leert Marjolijn je niet alleen verschillende plantjes ontdekken, je stelt ook een kruidwis samen die je thuis kan ophangen.

Kruising Kupweg en Geulerweg in Lanaken.

Van 14 tot 16 uur

Basistarief: gratis

Zondag 14 augustus

Tussen heide en honing

Ontdek, samen met een natuurgids, het leven op de uitgestrekte en purperen heide en kijk mee over de schouder van een imker.

Hengelhoef, Hengelhoefdreef 6 in Houthalen-Helchteren.

Van 13.30 tot 16.30 uur

Basistarief: gratis

Zondag 14 augustus

Festa Italiana

Ruik, proef en maak de Italiaanse sfeer en gastvrijheid mee tijdens Festa Italiana met een Italiaanse markt, allerlei proeverijen en animatie.

In Hees in Bilzen.

Vanaf 13 uur

Basistarief: gratis

CONCERT

Zaterdag 13 augustus

Mister Critical

De dj-stijl van Mister Critical kan je het best omschrijven als funky & eclectisch. Een brede waaier aan genres komen voorbij in zijn dj sets.

CCHa, Kunstlaan 5 in Hasselt.

Om 21.30 uur

Zaterdag 13 augustus

Cartouche live met The Fools

Cartouche Live doet de grondvesten weer daveren met als headliner The Fools. Trek je dansschoenen aan en geniet van een stevige portie entertainment en amusement.

Café Cartouche, Helstraat 22 in Diepenbeek.

Basistarief: gratis

Dinsdag 16 augustus

Gers Pardoel

Parkies presenteert Gers Pardoel op de planken. De Nederlandse artiest werd bekend met ‘Ik neem je mee’, maar brengt ondertussen een heel repertoire.

Evenementenplein in Genk.

Vanaf 19 uur.

Basistarief: gratis

FIETSEN

Zaterdag 13 augustus

Fusietocht

De fietstocht leidt langs de mooiste plekjes van Bilzen en Hoeselt in een schilderachtig kader.

Fietsfabriek 3740, Zeepstraat 16 in Bilzen.

Van 14 tot 17 uur

Basistarief: gratis

THEATER

Zaterdag 13 augustus

En Avant // Eerst

Twee jaar geleden deden Ellis Meeusen en Pleun van Engelen mee met een televisiequiz. Ze werden tweede. Vanuit alle onverwachte, onverwerkte en onbenullige gevoelens die bij het verliezen kwamen kijken, maakten ze Eerst: een voorstelling over winnaarsmentaliteit en competitiedrang.

De Nieuwe Zaal, Maastrichterstraat 96 in Hasselt.

Om 20.15 uur