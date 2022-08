Golf, vulkaan of lawine: welk soort orgasme ervaar jij?

Orgasmes zijn wellicht één van de meest persoonlijke dingen in ons leven. De meesten onder ons delen ze alleen met (bed)partners of met zichzelf en verder wordt er niet al te veel over gesproken. Je gaat er dan ook misschien van uit dat jouw climax ‘de standaard’ is, simpelweg omdat vergelijken met die van een ander niet zo simpel is. Uit een nieuwe studie blijkt nu echter dat er drie soorten orgasmes bestaan: de golf, de vulkaan en de lawine.

Het onderzoek werd gevoerd door neurowetenschapper James Pfaus en zijn team, verbonden aan de Charles University in Praag. Concreet werd aan 54 vrouwen een slimme vibrator gegeven. De Lioness, zoals het apparaatje heet, is verbonden met Bluetooth en meet de samentrekkingen van de bekkenbodem. Aan de hand van die data, die werden verzameld tijdens enkele masturbatiesessies van de proefpersonen, konden Pfaus en de andere wetenschappers drie types orgasmen onderscheiden.

De golf (48%)

Het meest doorsnee type orgasme is de golf. Zoals de naam al doet vermoeden, komen en gaan de bewegingen in je bekkenbodem. Pfaus heeft het met name over “golvingen of opeenvolgende samentrekkingen van spanning en loslaten”.

De lawine (32%)

Op de tweede plaats staat de lawine. Pfaus definieert de lawine als volgt: “Een hogere bekkenbodemspanning met samentrekkingen die zich lichtjes ontspannen tijdens het orgasme.”

De vulkaan (20%)

Ook hier wordt weer de link gelegd met een natuurfenomeen en dat is niet zo vreemd – ook een orgasme is niet meer of minder dan een natuurlijk iets. Wie dit soort orgasme ervaart, “rijdt op een lagere bekkenbodemspanning, maar komt vervolgens tot een explosief hoogtepunt en laat los tijdens het orgasme.”

Voorlopig gaat het uiteraard om een zeer kleine studie die vraagt om meer data. Pfaus en zijn team zijn momenteel dan ook bezig aan een onderzoek op grotere schaal, die nog steeds de Lioness zal gebruiken om de contracties in de bekkenbodem te meten.