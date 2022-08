OPROEP. Ben jij op vakantie in Frankrijk en heb jij last van de bosbranden?

Door oplaaiende bos- en natuurbranden in het West-Franse departement Gironde zijn bijna twintig huizen afgebrand. Ook ging in korte tijd 6.000 hectare pijnbomen in vlammen op. Inmiddels is het aantal geëvacueerden uit het bosrijke gebied opgelopen tot 6.000, zo melden Franse media.

Brandweerlieden spreken over een “zeer ongunstige” situatie in het getroffen gebied bij Bordeaux, dat vorige maand al werd geteisterd door een enorme brand in Landiras. Het is niet alleen de droogte, maar ook de wind die de bestrijding moeilijk maakt. De autoriteiten spreken over een dag met een “zeer groot risico”.

Ook elders in Frankrijk moeten bewoners maar ook vakantiegangers weg uit gebieden waar bosbranden woeden. Op een plek tussen Angers en Tours betrof het ongeveer 70 mensen. Ongeveer 3.000 kampeerders en inwoners van dorpen in het zuidelijke departement Aveyron moesten eerder al in het holst van de nacht vluchten.