Duizenden uitzinnige Marseille-fans verwelkomen Alexis Sanchez, die bijna ten val komt bij festiviteiten

Een toptransfer voor Olympique Marseille: Alexis Sanchez (33) komt over van Inter. Bij zijn aankomst in de havenstad kreeg de Chileense aanvaller een bijzonder warm welkom van duizenden uitzinnige fans. Gevolg: pure chaos. En toen Sanchez enkele fans persoonlijk wilde groeten, kwam hij bijna ten val.

De beelden:

Olympique Marseille heeft dinsdag de komst van Sanchez aangekondigd. Sanchez moet wel nog zijn medische testen ondergaan. De 33-jarige Chileense international, die onder meer speelde voor FC Barcelona, Arsenal en Manchester United, verkast nu naar een nieuwe competitie.

De speler had maandag zijn contract verbroken bij Inter Milaan, waar hij in 2019 was aangekomen. Met het Italiaanse topteam veroverde hij een landstitel (2021), een beker (2022) en een supercup (2022).

