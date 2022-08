Oud clipje uit ‘America’s Next Top Model’ veroorzaakt ophef: lag Tyra Banks aan de bron van bodyshaming?

De nillies. Velen van ons herinneren zich de jaren 2000 nog als gisteren, voor anderen is het een wereld die ze nooit bewust meemaakten. Eén ding is echter zeker: de realityprogramma’s kwamen aan het begin van dit millennium goed van de grond en zijn in ons collectieve geheugen gegrift. America’s Next Top Model was één van die programma’s en een recent opgedoken fragment zou weleens kunnen bewijzen dat Tyra Banks en co weinig goeds deden voor ons zelfbeeld.

In het bewuste fragment beoordeelt de jury de looks van ene Robin Manning in het eerste seizoen van America’s Next Top Model. De destijds 27-jarige had een maatje 36, maar dat was blijkbaar “te dik” voor Tyra Banks en de andere juryleden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Manning werd meermaals gekleineerd voor haar looks. Zo zouden haar heupen volgens Banks plussize zijn, maar haar bovenlichaam niet. Later bekritiseert Banks de outfitkeuze van Manning, die “te bedekkend” zou zijn en de kandidate krijgt kritiek te verduren omdat ze niet uit de kleren wou gaan tijdens een naaktshoot. Zelf geeft ze aan dat ze te zelfbewust is na alle commentaar van de jury, maar toch wordt ze prompt naar huis gestuurd.

LEES OOK:

Excuses?

Tyra Banks is trouwens niet het enige voormalige jurylid dat op Twitter een storm van kritiek over zich heen krijgt. Twitteraars zijn zo mogelijk nog onverbiddelijker voor Janice Dickinson. In de videocompilatie is te zien hoe ze zegt dat Amerika “niet klaar is voor een plussize supermodel”, dat Manning “enorm” is en maar best een carrière vindt als model in de autosector.

Hoewel er in de jaren 2000 niemand moeilijk leek te doen over de uitspraken van de jury, komt daar nu dus verandering in. Voormalige fans van de show vragen om publieke excuses om Manning enigszins te compenseren voor de mentale schade, maar voorlopig werd daar nog geen gehoor aan gegeven.