OPROEP. Teleurgesteld of opgelucht met ingekorte Dodentocht?

Voor het eerst zal de dodentocht dit jaar geen 100, maar slechts 65 kilometer tellen. Reden is de extreme hitte, waardoor de organisatie werd verplicht om het parcours in te korten. Heel wat deelnemers reageren teleurgesteld.

Vrijdagavond start in Bornem de 53e editie van de dodentocht. Normaal krijgen wandelaars 24 uur om het parcours van 100 kilometer af te leggen, maar dit keer mag er maar tot zaterdagmiddag 13 uur worden gestapt. Door de voorspelde hitte kreeg de organisatie een negatief advies van de FOD Volksgezondheid en moet het parcours verplicht worden ingekort.

De organisatie spreekt van een zware klap. “Na twee jaar Covid is dit de derde tegenslag voor ons. Omdat de goesting om te wandelen zo groot is, willen we er toch alles aan doen om iets mogelijk te maken voor onze wandelaars. Maar naast wandelplezier is hun veiligheid onze belangrijkste zorg.” Op sociale media reageren heel wat wandelaars zwaar teleurgesteld.

