Dat wordt een flinke test: Belgian Lions nemen het vanavond op tegen Duitsland met vier (!) NBA-spelers

Vanavond werken de Belgian Lions de enige oefeninterland van deze zomer in België af. De Lions ontvangen (20u30) in sporthal Alverberg in Hasselt de Europese topper Duitsland. Het is van 2014 geleden en versus Turkije dat de nationale ploeg nog eens in de provincie Limburg een interland afwerkte. Bij Duitsland, nummer 11 op de wereldranking, zijn verschillende NBA-spelers actief.

Zowel België als Duitsland zijn in volle voorbereiding op de eerste window van de beslissende WK-kwalificatieronde (25-28 augustus) en het EK (1-18 september). De Belgian Lions zijn stilaan maar zeker een vaste waarde op Eurobasket, kwalificeerden zich voor de vijfde opeenvolgende keer voor een EK en staan op de 37ste stek op de wereldranking.

Duitsland, dat het EK mee organiseert (één groepsfase in Keulen en eindfase vanaf de 1/8ste finales in Berlijn), is er evenwel voor de veertiende opeenvolgende keer bij. In 1993 organiseerde het ook het EK en won het voor de eerste keer goud. NBA-speler Christian Welp werd MVP van het tornooi en leidde Duitsland naar goud. In 2005 en met NBA-legende Dirk Nowitzki eindigde Duitsland tweede op het EK in Servië. Nowitzki werd tot MVP uitgeroepen. In 2007 werd het vijfde en het laatste EK in 2017 bracht een mooie 6de plaats. Op het WK in 2002 werd Dirk Nowitzki topschutter en MVP en veroverde Duitsland brons. De Olympische Spelen in Tokio bracht vorig jaar ook een mooi resultaat. Duitsland werd achtste. Dat maakt dat het momenteel elfde op de wereldranking staat en de nummer 8 van Europa is. Bondscoach Gordon Herbert beschikt dan ook over een mooie selectie. Verschillende spelers komen in sterke Europese competities uit: onder meer Robin Benzin (F. Bologna), Niels Giffy (Zaligiris Kaunas), Johannes Voigtman (CSKA Moskou) of in sterke teams uit de Bundesliga als ALBA Berlijn en Bayern München. Last but not least zitten er ook verschillende NBA-spelers in de selectie. Frans en Moritz “Moe” Wagner die voor Orlando Magic uitkomen, Daniel Theis (Indiana Pacers) en Dennis Schröder die al sinds 2013 (Atlanta Hawks, Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers, Boston Celtics en Houston Rockets) in de NBA uitkomt.

Voor de Belgian Lions vormt de partij vanavond in de Alverberg in Hasselt en na de twee oefenwedstrijden van vorige week in Finland een nieuwe en belangrijke test met het oog op de WK-kwalificatiewedstrijden (25 augustus in de mons.arena tegen Groot-Brittannië en 28 augustus in Griekenland) en het EK (1 tot 18 september). Vrijdag oefenen de Lions in Tartu tegen Estland en zondag versus Bosnië. De laatste oefenwedstrijd van deze voorbereiding is volgende week donderdag 18 augustus in Pau en tegen Frankrijk.