Benzine en diesel worden donderdag goedkoper

Benzine en diesel worden vanaf donderdag opnieuw goedkoper, zo maakte de FOD Economie bekend. Na de piek in juni, staan de brandstoffen nu opnieuw op het niveau van april.

De maximumprijs van benzine 95 (E10) aan de pomp zakt tot 1,7710 euro per liter, een daling met 3,6 eurocent. Voor benzine 98 (E5) ligt de maximumprijs op 1,9620 euro per liter (-0,123 euro).

Diesel (B7) wordt 1,5 eurocent goedkoper, tot maximaal 1,9320 euro per liter.

Stookolie, dat de voorbije dagen nog goedkoper werd, stijgt dan weer in prijs. Voor een bestelling vanaf 2.000 liter bedraagt de maximumprijs 1,1458 euro per liter, een stijging met 3,87 eurocent. Een bestelling van minder dan 2.000 liter mag maximaal 1,1777 euro per liter kosten.