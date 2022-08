Huiszoeking in presidentieel paleis van Peru, schoonzus van president gezocht

Het parket en de politie in Peru hebben dinsdagavond een huiszoeking in het presidentiële paleis in Lima gedaan om de schoonzus van president Pedro Castillo te arresteren. Ze wordt verdacht van deelname aan corruptie en witwasoperaties.

De operatie om Yenifer Paredes in te rekenen, die vier uur duurde, leverde geen resultaat op, zo deelde het hof van justitie mee. Nooit eerder was het gerecht in Peru de zetel van de uitvoerende macht binnengedrongen om er iemand op te pakken. President Castillo en zijn familie, ook zijn zijn schoonzus, wonen in het presidentiële paleis.

Ook elders in de hoofdstad werden huiszoekingen gedaan. Daarbij werden een burgemeester en twee zakenmannen gearresteerd die van betrokkenheid bij het corruptienetwerk worden verdacht.

Het bureau van de procureur opende vijf onderzoeken tegen president Castillo wegens corruptie, wat nooit eerder gebeurde tegen een president in functie.