Alana (23) bedolven onder reacties na getuigenis over ‘Turkse tanden’: “Sommige mensen steunen me, maar er zijn er andere”

Alana Boone (23) heeft haar klacht tegen Dental Tours Turkey, de organisatie die haar gebit verknoeid heeft, overgemaakt aan het parket. Eén jaar geleden ging ze in op het aanbod van het reisbureau om nieuwe tanden te laten plaatsen in Turkije. Sindsdien leeft ze met onuitstaanbare tandpijn. “Ik hoop dat dit echt onderzocht wordt, want ik ben lang niet het enige slachtoffer merkte ik na de publicatie van het artikel”, zegt de jongedame uit Gavere.