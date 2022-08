Zware explosies op Russische luchtmachtbasis op de Krim, toeristen op nabijgelegen strand slaan op de vlucht

Op een militaire luchthaven op de door Rusland geannexeerde Krim hebben zich dinsdag meerdere explosies voorgedaan. Op videobeelden valt te zien hoe een rookpluim tot kilometers ver te zien was. Ook vele toeristen op een nabijgelegen strand zagen de rookpluim, waarna velen van hen op de vlucht sloegen. Volgens de plaatselijke autoriteiten viel er één dode.

De ontploffingen op de basis Saki vonden plaats nabij Novofedorovka. Volgens het Russische ministerie van Defensie is er vliegtuigmunitie ontploft en brak er brand uit. Er is geen sprake van een aanval op het munitiedepot van de basis. Zowat dertig mensen werden geëvacueerd.

Eén iemand kwam om het leven. Er was ook sprake van vijf gewonden, onder wie een kind, ten gevolge van glasscherven. Volgens het Russische Defensieministerie is er geen schade aan de vliegtuigen. De Russische Vereniging van Touroperators zegt dat er ook geen slachtoffers of gewonden onder de toeristen op een nabijgelegen toeristisch resort zijn gevallen.

Moskou heeft het Oekraïense schiereiland de Krim in 2014 geannexeerd. (kmlo)