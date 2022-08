De 21-jarige Deen Rasmus Carstensen, met wie gisteren een overeenkomst tot 2026 werd bereikt, en de 19-jarige Argentijn Matias Galarza. De deal met Galarza is rond. Hij komt over van AA Argentinos Juniors en tekent een contract voor 4 seizoenen in de Cegeka Arena. Voor de geïnteresseerden: Carstensen heeft nummer 22, Galarza nummer 25.

