Anderlecht en Manchester City vandaag opnieuw rond de tafel over Sergio Gomez

Komt er vandaag een doorbraak in het dossier rond Sergio Gomez (21)? Anderlecht zit woensdag opnieuw rond de tafel met Manchester City om de laatste details uit te klaren.

Vooral over de transfersom wordt nog onderhandeld. City deed al een bod van rond de 10 miljoen euro, maar daar lijkt paars-wit geen genoegen mee te nemen. De verwachting is wel dat de clubs er woensdag nog uit geraken.

Gomez zelf kan in Engeland straks een contract van vier of vijf seizoenen tekenen. Waar het er aanvankelijk nog naar uitzag dat de Spanjaard zou worden uitgeleend aan dochterclub Girona, zou hij nu toch zijn kans krijgen bij City. Met zijn polyvalentie past hij in de plannen van Pep Guardiola.