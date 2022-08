Greet Minnen sneuvelt ook in dubbelspel meteen op WTA Concord

Eerder op de dag kon de 24-jarige Minnen (WTA 97) zich ook niet plaatsen voor de tweede ronde (achtste finales) van het enkelspel. Minnen, het zevende reekshoofd, verloor in de eerste ronde tegen de Amerikaanse Katie Volynets (WTA 119) in drie sets: 6-4, 5-7 en 6-4.

Met Ysaline Bonaventure (WTA 152) stond er nog een tweede Belgische op de hoofdtabel in Massachusetts. Zij schakelde in de eerste ronde het Russische derde reekshoofd Varvara Gracheva (WTA 62) in twee sets (6-2 en 7-5) uit en treft in de tweede ronde de Amerikaanse wildcard Taylor Townsend (WTA 246).