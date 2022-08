Kirsten Flipkens in eerste ronde dubbelspel uitgeschakeld op WTA Toronto

Kirsten Flipkens heeft zich dinsdag niet voor de tweede ronde (achtste finales) van het dubbelspel op het WTA 1.000-toernooi in het Canadese Toronto (hard/2.697.250 dollar) kunnen plaatsen. Ze verloor in de eerste ronde aan de zijde van de Spaanse Sara Sorribes Tormo met 6-4 en 6-1 van de Canadese zussen Bianca en Leylah Fernandez. De partij duurde 1 uur en 9 minuten.

De 36-jarige Flipkens zette eind juni op Wimbledon, na een nederlaag in de tweede ronde tegen de Roemeense Simona Halep, een punt achter haar loopbaan in het enkelspel. In het dubbelspel gaat de Kempense nog wel door.

Ook Kimberley Zimmermann sneuvelt in eerste ronde dubbelspel

Kimberley Zimmermann werd dinsdag meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel op het Canadees Open in Toronto (2,697.250 dollar). Samen met de Hongaarse Anna Bondar moest ze in 1 uur en 40 minuten met 7-6 (12/10) en 7-5 het onderspit delven voor de Amerikaanse Sofia Kenin en de Kazachse Yulia Putintseva.