Acht gewonden bij ongeval met kermisattractie in Nederland-Limburg: “Molen stond veel te dicht bij de bomen”

Mogelijk grepen inzittenden tijdens het zweven boomtakken, aldus de gemeente dinsdagavond. “Deze takken waren met spanbanden opgespannen om de attractie voldoende ruimte te geven. Door het trekken is mogelijk een spanband losgeraakt en zijn takken in de draaicirkel van de zweefmolen terechtgekomen. Die hebben vervolgens schommels en inzittenden geraakt.”

Veiligheid centraal

De gemeente Venray maakt vaker gebruik van spanbanden bij het plaatsen van kermisattracties. De gemeente noemt het een “noodzakelijke maatregel” voor de kermis in het centrum. Burgemeester Leontien Kompier laat weten “goed naar het veiligheidsaspect bij deze maatregel te kijken”. “De veiligheid van de kermisbezoeker staat altijd centraal. Gelukkig zijn er geen ernstige verwondingen, maar de schrik zat er behoorlijk in. Sommige betrokkenen spreken van een traumatische ervaring. Dat vind ik heel naar.” Ze noemt het incident “een domper op een verder zeer feestelijke kermiseditie.”

De NVWA stelde een onderzoek in op het kermisterrein. De exploitant heeft in samenspraak met de gemeente besloten de attractie Europa Flyer te sluiten. De zweefmolen gaat niet meer open tijdens de Venrayse kermis.

Attractie “veilig”

De attractie zelf is veilig, liet de NVWA na onderzoek weten. “De plek van de attractie is echter als onveilig beoordeeld. Er was op de aangewezen locatie te weinig ruimte om de attractie veilig te laten draaien, zo hebben onze inspecteurs vastgesteld. Zij zagen een losgeraakte spanband in de naastgelegen boom hangen, waardoor takken in de draaicirkel van de zweefmolen terecht konden komen. Dit heeft mogelijk het incident veroorzaakt.”

De exploitant wacht mogelijk een boete van de NVWA, omdat hij ervoor moet zorgen dat het toestel geen gevaar oplevert voor de inzittenden. Zolang het toestel niet veilig kan draaien mag het van de NVWA niet meer gebruikt worden. De slachtoffers zaten rond 22.20 uur in de Europe Flyer, een zweefmolen die 40 meter de lucht in gaat.