Geliefde kinderboekenauteur Raymond Briggs (88) overleden

Kinderboekenauteur Raymond Briggs is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. De Brit is vooral bekend van de klassieker The snowman.

“We weten dat de boeken van Raymond geliefd waren bij velen en miljoenen mensen wereldwijd geraakt hebben”, schrijft de familie in een statement. “Tekeningen van fans, vooral kindertekeningen, geïnspireerd door zijn boeken koesterde hij heel erg en hingen op de muur in zijn studio. Hij leefde een rijk en vol leven en zei dat hij gelukkig was om zijn vrouw Jean en Liz, zijn partner gedurende meer dan 40 jaar, in zijn leven gehad te hebben.”

De familie omschrijft Briggs als een “lief en gek” iemand, die hield van practical jokes en bekendstond voor zijn kenmerkende humor. “Hij zal gemist worden door zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen, door zijn vrienden, door zijn team en zorgpersoneel en zijn buren.”

Briggs was een succesvol kinderboekenauteur en was vooral bekend voor zijn kerstklassieker The snowman uit 1978. Waaraan Briggs overleed, werd niet bekendgemaakt.