Meisje (9) valt uit raam van appartement: “Bij bewustzijn afgevoerd naar ziekenhuis”

Een 9-jarig meisje is dinsdagavond gewond geraakt na een val uit een appartement in de Leopoldstraat in Mechelen. Het slachtoffertje was bij bewustzijn toen het naar het ziekenhuis werd overgebracht.

Het ongeval deed zich dinsdagavond kort na 18u voor. In welke omstandigheden het voorval gebeurde, wordt door de politie onderzocht. Vast staat dat het kind uit een raam is gevallen en enkele meter lager op een plat dak is terechtgekomen. Vanop welke verdieping het naar beneden is gevallen, was dinsdagavond nog niet duidelijk.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse om het meisje de eerste zorgen toe te dienen. Ook een Mobiele Urgentie Groep (MUG) kwam ter plaatse. Met behulp van een ladderwagen van de brandweer kon het slachtoffer van het plat dak worden gehaald. Samen met haar moeder, die flink aangeslagen was door het hele voorval, is het kind naar het ziekenhuis overgebracht. “Het slachtoffer was bij bewustzijn toen het naar het ziekenhuis werd gebracht”, bevestigt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Hoe het kind uit het raam is gevallen, wordt uiteraard verder onderzocht.”

Aangeslagen

De buurt reageert alvast opgelucht dat het kind de val heeft overleefd. “Dat ze op het plat dak is gevallen, is alleszins haar redding geweest. Dat heeft haar val toch een beetje gebroken. Ik mag er niet aan denken dat ze nog dieper was gevallen en beneden op het beton was terechtgekomen. Dan waren de gevolgen veel erger geweest. Hopelijk komt alles goed met het meisje”, reageert een buurtbewoonster. “Ik hoorde van een andere buur dat het meisje aan het wenen was toen ze op het platte dak lag. Ze was dus bij bewustzijn, wat al bij al een goed teken was.”