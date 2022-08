Brandstofdieven gevat in Hoeselt

Op de Industrielaan in Hoeselt heeft de politie in de nacht van dinsdag op woensdag brandstofdieven gevat. De laadruimte van de rode VW Caddy stak vol met jerrycans.

De verdachten zouden eerder in de avond al zijn opgemerkt in Tongeren. Op de Industrielaan in Hoeselt heeft de politie hun voertuig gecontroleerd. Dit stak vol met jerrycans, gevuld met brandstof. Het korps van Bilzen/Hoeselt/Riemst werkte samen met de collega’s van Tongeren.

De politie heeft de inzittenden meegenomen voor verhoor over de jerrycans in zijn auto. — © Tom Palmaers

Het onderzoek naar de herkomst van de brandstof is nog bezig. De verdachten werden gearresteerd en ze zullen in de loop van de dag nog worden verhoord. Voorlopig zijn er nog niet meer gegevens beschikbaar over de brandstofdiefstallen.