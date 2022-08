David Goffin niet voorbij eerste ronde op ATP Masters in Montreal

Goffin verloor in de eerste ronde van de Spanjaard Albert Ramos-Viñolas (ATP 43) in 2 sets: 7-6, 6-2. De partij duurde 1 uur en 46 minuten.

De 31-jarige Luikenaar kreeg een wildcard voor het toernooi en nam het voor de tweede keer op tegen de 34-jarige Spanjaard. In 2017 won Goffin hun eerste ontmoeting in Indian Wells.

Goffin moest vorige week in Washington meteen zijn koffers pakken na een nederlaag in de eerste ronde tegen de Amerikaan Jack Sock, voormalig nummer acht van de wereld. Dat was de eerste wedstrijd voor Belgiës nummer 1 na zijn uitschakeling in de kwartfinales van Wimbledon door de Brit Cameron Norrie begin juli.