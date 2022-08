Brand verwoest opslagplaats achter huis in Neerharen

Een korte en felle brand heeft dinsdag rond middernacht een schuurtje vernield achter een huis in de Schuttershofstraat in Neerharen. Het dak van het huis liep wat schade op en de bewoners hebben de nacht elders doorgebracht.

© Tom Palmaers

De oorzaak van de brand is niet meteen duidelijk. In de achterbouw stond een mazoutton. Het heeft even hevig gebrand. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken of er geen schadelijke stoffen waren, maar alles bleek in orde. Door de brand hing er veel rook. De bewoners beslisten elders te gaan slapen.