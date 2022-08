Beloega na reddingsactie van zes uur uit de Seine gehaald, toestand van dier blijft “alarmerend”

De beloega die zich al enkele dagen in een sluis in de Franse rivier de Seine bevindt, is in de nacht van dinsdag op woensdag uit het water gehaald. Daarmee is de eerste fase van de uitzonderlijke reddingsactie achter de rug.

Rond 4 uur ’s ochtends, na zes uur durende inspanningen, werd de walvisachtige van om en bij de 800 kilogram in een net gehesen dat door een kraan werd voortgetrokken en op een ponton geplaatst, waar het onmiddellijk werd verzorgd door een dozijn dierenartsen. Dat meldde een journalist van het Franse persagentschap AFP en werd nadien ook bevestigd door Sea Shepherd France, dat meewerkt aan de operatie.

Aan de reddingsactie werkten 80 mensen mee. 24 van hen waren duikers, die onder water de touwen spanden en de structuur aanbrachten om het uit het water te halen. Zij deden tussen 22 en 4 uur meerdere pogingen om het dier te lokken naar de touwen, terwijl heel wat Fransen stonden toe te kijken hoe het dier in wat een hangmat leek uit het water gehaald werd. “Het was een heel stresserend en intens moment omdat de beloega verrast was dat hij plots bewoog”, zegt de lokale viceprefect Isabelle Dorliat-Pouzet in Le monde. “Het was wonderlijk om te zien.”

Toestand alarmerend

De gezondheidstoestand van het dier wordt als “alarmerend” beschouwd en een goede afloop van de operatie is allerminst gegarandeerd. De reddingsactie kan voor behoorlijk wat stress zorgen bij het dier en dat kan de beloega fataal worden. “We wachten op de resultaten van de bloedafname en de echo”, zegt Dorliat-Pouzet. “En op basis daarvan wordt beslist of we hem naar de zee kunnen brengen. Op dit moment leeft hij en bevindt hij zich op het ponton. Hij heeft het overleefd en wordt verzorgd.”

Het dier kreeg een infuus “om hem te hydrateren en ervoor te zorgen dat hij buiten het water kan blijven”. Als uit onderzoeken blijkt dat het zwaar ondervoede dier toch sterk genoeg is om opnieuw naar de zee te kunnen, zal het in een koelwagen getransporteerd waren naar de sluis van Ouistreham. Daar zou het drie dagen in observatie blijven, tot het vervolgens in de open wateren gelaten wordt.

